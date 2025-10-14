Россия впервые в истории обыграла южноамериканскую сборную по футболу Сборная России по футболу обыграла Боливию со счетом 3:0 в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Мячи в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я). Эта победа стала для сборной России первой в истории против представителей Южно-Американского континента.

Ранее капитан сборной России по футболу Егор Шилкин рассказал, что на Играх стран СНГ удалось переломить ход финального матча и одержать победу над сборной Азербайджана благодаря собранности и вере в собственные силы. По его словам, поворотный момент случился во втором тайме.

До этого главный тренер сборной России Валентин Гавва раскрыл нестандартную тактику, которая помогла команде завоевать золото. По его словам, перед матчами футболисты психологически воздействовали на соперников, заявляя о намерении уступить первые мячи, но при этом начинали доминировать с первых минут игры.