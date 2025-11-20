Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:12

«Повторит судьбу Ефремова»: адвокат высказался о нарушениях Кокорина

Юрист Сильвестри: едва не сбившему пешеходов Кокорину повезло избежать наказания

Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Футболист Александр Кокорин продолжает систематически нарушать закон, несмотря на предыдущий тюремный срок, заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Максим Сильвестри. После сообщений, что спортсмен чуть не сбил двух женщин в Москве, юрист отметил, что нападающему повезло избежать наказания, однако он может повторить судьбу актера Михаила Ефремова.

Могло бы быть как в случае с Михаилом Ефремовым: Кокорину бы светило привлечение к уголовной ответственности. Это тяжкое преступление. Футболисту в этом плане повезло — как и самим женщинам. Думаю, это тот случай, когда безнаказанность порождает беззаконие, — сказал юрист.

Он отметил, что при анализе текущей ситуации необходимо учитывать прошлые правонарушения Кокорина. По его оценке, футболист демонстрирует уверенность в собственной безнаказанности, что в конечном счете может привести к новому уголовному преследованию и повторному лишению свободы.

Ранее Кокорин едва не сбил двух пешеходов возле стадиона ЦСКА в Москве. Инцидент зафиксировала система искусственного интеллекта, недавно внедренная в столице. Нападающий кипрского клуба «Арис» не уступил дорогу женщинам на улице Куусинена. Пешеходы были вынуждены резко остановиться на середине проезжей части, когда автомобиль BMW Кокорина с номерными знаками «ВОР» едва не наехал на них.

Александр Кокорин
нарушения
ПДД
адвокаты
