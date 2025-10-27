Киркоров следующий? Звезд «хоронят» после правды о Пугачевой: что они знают

Два продюсера Леонид Дзюник и Сергей Дворцов сообщили об угрозах в свой адрес после их слов о певице Алле Пугачевой. Звезду неоднократно подозревали в том, что она сводит счеты с конкурентами. Кому еще угрожали и насколько все серьезно — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Леонидом Дзюником

На прошлой неделе появились сообщения, что на продюсера, бывшего директора Филиппа Киркорова напали неизвестные на улице, избили и он был госпитализировав в больницу. Дзюник опроверг эти новости, по его словам, он попал в больницу из-за обострения хронического заболевания. При этом продюсер не стал отрицать, что угрозы в его адрес все же поступали.

«Прошла операция на сердце. Она, в принципе, планировалась, но я думаю, что все-таки это состояние было спровоцировано угрозами после передачи „Новые русские сенсации“ на канале НТВ», — отметил продюсер.

Леонид Дзюник не раз негативно высказывался в адрес Пугачевой. В частотности, в интервью NEWS.ru он рассказывал, что певица использовала заработки Киркорова во время ее брака с ним для своих личных нужд.

«Изначально Алла выступила достаточно хорошим продюсером. Она поняла, что у Киркорова хорошие перспективы в творчестве. В 1994 году Пугачева объявила, что прекращает свою гастрольную деятельность, потому что Филипп начал ездить в туры и она подсела на его „бабло“», — сказал Дзюник.

Алла Пугачева (справа) и Филипп Киркоров Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Продюсер публично возмущался недавним интервью Пугачевой Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором певица заявила, что ее брак с Киркоровым был «помощью другу», а ей самой он ничего не принес.

До того как у Дзюника обострилась тахикардия, он, по его словам, получил несколько телефонных звонков с угрозами.

«Это были не именно поклонники Аллы Пугачевой. После выхода программы на НТВ с моим участием, вечером того же дня, мне позвонили с неизвестного номера. Звонок был продублирован и в обед следующего дня. Я взял трубку, мне сказали: „Сколько можно про Пугачеву рассказывать? Если сам не заткнешься, мы тебе подскажем, как это сделать“», — рассказал Леонид Алексеевич.

Как Сергея Дворцова объявили умершим

Сергей Дворцов часто резко высказывается в СМИ в адрес Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На прошлой неделе он узнал от знакомых о собственной «смерти».

«Меня не было на связи сутки, может, больше, и вот я появляюсь, и вечером мне звонит сотрудник полиции и сообщает, что поступило заявление о том, что я пропал. Он рассказал, что в отделение полиции в том районе, где я живу, пришел человек, представился моим родственником и рассказал, что я пропал, не отвечаю на звонки. Я, конечно, этому сильно удивился», — признался NEWS.ru Дворцов.

По словам продюсера, с сотрудником полиции они решили это недоразумение. Но вместе с этим он начал получать в мессенджере вопросы от знакомых, которые интересовались, что с ним, не умер ли он.

«Оказалось, что через личные сообщения в мессенджере распространился слух, что я погиб при странных обстоятельствах. Мне начали писать друзья и коллеги, спрашивать, что со мной, позвонили из программы „Пусть говорят“. Я устал всем доказывать, что я живой и здоровый», — сказал продюсер.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дворцов предположил, что за этим могут стоять фанаты Пугачевой и Галкина, которые действует по своей инициативе, желая «защитить» своих кумиров от критики. По его словам, он уже ничему не удивляется, но обеспокоен.

Почему Легкоступова боялась всю жизнь Пугачевой

Пугачеву называли серым кардиналом отечественного шоу-бизнеса, имея в виду, что она могла влиять на карьеру артистов: делать их известными или, наоборот, задвигать в дальний угол. 1 января 1987 года вышла песня Валентины Легкодоступной «Ягода-малина», композиция мгновенно стала хитом, на вокалистку сразу обратили внимание. Но Легкоступова не смогла стать большой звездой.

Вдовец артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, рассказывал NEWS.ru, что на пике популярности его покойной супруги от Примадонны приходили «представители криминальных структур».

«Они припугнули так, что даже спустя почти 30 лет эти воспоминания вызывали в ней прямо животный ужас. Именно из-за этого ей пришлось прервать концертную деятельность и залечь на дно. Иначе бы ее просто, выражаясь языком лихих 90-х, закопали. Причем в прямом смысле», — рассказал он.

По версии Фирсова, эта ситуация с Пугачевой могла подкосить певицу и положить начало ее депрессии и другим проблемам со здоровьем.

Чем Наджиев не угодил Пугачевой

Певец Игорь Наджиев винит Пугачеву в развале своей карьеры. По его словам, она увидела в нем конкурента Киркорову, поскольку они немного похожи внешне. В 1994 году Наджиев принимал участие в конкурсе «Ялта — Москва — Транзит», который тогда был трамплином в шоу-бизнес, и рассчитывал занять первое место, но стал всего лишь десятым.

«Другие члены жюри рассказали мне, что наша любимая и уважаемая Алла Пугачева сказала: „Наша эстрада может только одного ‚принца‘ [Киркорова] вынести. Второму не бывать“», — говорил Наджиев.

Игорь Наджиев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

После интервью Пугачевой Гордеевой он назвал бредом ее слова о нем и заявил, что все еще ждет от нее покаяния.

В числе тех, на чью карьеру повлияла Пугачева, также называют Лику Стар, которая закрутила роман с зятем артистки, Владимиром Пресняковым, и Машу Распутину, которая громко заявила о себе хитом «Играй, музыкант».

Как влияла Пугачева

Писатель, биограф звезд Федор Раззаков подтвердил, что в прошлом Пугачева влияла на карьеру артистов, но она делала это с помощью связей на телевидении и в высших эшелонах власти.

«В шоу-бизнесе редко встретишь такое понятие, как дружба. Оно в принципе там отсутствует, потому что все борются за место под солнцем, за большие деньги. Поэтому вполне естественно, что в этой среде Алла Борисовна Пугачева, имея выходы на высшие сферы, на премьеров, президентов и так далее, перекрывала кому-то кислород, Об этом хорошо известно, об этом говорили и сами артисты, Татьяна Анциферова и далее по списку», — сказал Раззаков.

По мнению биографа, Пугачева вряд ли стала бы сама или через кого-то сейчас «затыкать» кому-то рот, потому что ее позиции в РФ сейчас очень слабы.

«Единственная поддержка, которая еще как бы теплится, это то, что не объявляют иноагентом. Вот все, что могут ее покровители, не дать сделать ее врагом, хотя в массовом сознании она им уже стала, если не у всех, но у большинства», — сказал Раззаков.

По мнению продюсера, фанаты Пугачевой могут угрожать по своей собственной инициативе. Он добавил, что раньше у нее был мощный фан-клуб.

Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Сообщения об угрозах Пугачевой — это пиар?

Продюсер Сергей Лавров выразил сомнения по поводу того, что продюсерам угрожали из-за Пугачевой.

«Известным, крупным продюсерам вряд ли поступят угрозы, испугаются публичности. Менее известным тоже вряд ли, не захотят мараться. Подозреваю, что кто-то просто хочет пропиариться на имени Пугачевой и ситуации вокруг нее», — высказал мнение Лавров.

