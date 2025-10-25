Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 01:47

«Был конфликт»: Галкина обвинили в распространении слуха о смерти продюсера

Продюсер Дворцов заподозрил Галкина в распространении слуха о своей смерти

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер скончавшегося ранее певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов в беседе с корреспондентом NEWS.ru заявил, что слух о его смерти мог распространить юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам собеседника издания, на днях в Сети появилось сообщение о его гибели, из-за чего начались звонки обеспокоенных знакомых и друзей.

Дворцов признался, что не хотел бы никого прямо обвинять. Однако он отметил, что в последнее время дал очень много негативных комментариев по разным темам. Мужчина предположил, что на него поступил «заказ» от кого-то из иноагентов.

Потому что я сейчас много про Максима Галкина говорю. У меня был с ним конфликт, очень ярый. Я не так давно выразился негативно о Никите Преснякове, о внуке Пугачевой (певицы Аллы Пугачевой — ред. NEWS.ru). Мне кажется, что это со стороны иноагентов, — заявил Дворцов.

Ранее продюсер и бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник опроверг слухи о совершенном на него нападении и рассказал, что ему поступали только телефонные угрозы. Он также сообщил о своей госпитализации и проведенной операции на сердце из-за хронического заболевания.

шоу-бизнес
Максим Галкин
слухи
иноагенты
Анастасия Кукова
А. Кукова
Екатерина Попова
Е. Попова
