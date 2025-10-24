Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:23

Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице

На продюсера Дзюника напали на улице и нанесли ему несколько ударов

Леонид Дзюник Леонид Дзюник Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На продюсера Леонида Дзюника напали на улице, пишет Telegram-канал «112». По предварительной информации, ему нанесли несколько ударов. Другие подробности неизвестны.

Дзюник подтвердил журналистам, что в данный момент находится в больнице. По данным источника, причиной госпитализации стали хронические заболевания сердца.

Дзюник родился в Днепропетровске. Продюсер работал с группами «Тату» и Smash!!, певцом Филиппом Киркоровым и многими другими. Кроме того, Дзюник играл в спектаклях и снимался в фильмах.

Ранее сообщалось, что режиссера Сергея Политика зарезали в Москве возле его дома. У 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров. Политик сделал замечание подозрительному молодому человеку, который достал нож.

До этого в Ижевске группа пьяных людей избила 41-летнюю женщину с инвалидностью. Причиной нападения стало замечание пострадавшей о шуме, который создавала компания. Избиение началось после того, как женщина попыталась сфотографировать удостоверение бордового цвета, которое показала одна из девушек.

