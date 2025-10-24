Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице На продюсера Дзюника напали на улице и нанесли ему несколько ударов

На продюсера Леонида Дзюника напали на улице, пишет Telegram-канал «112». По предварительной информации, ему нанесли несколько ударов. Другие подробности неизвестны.

Дзюник подтвердил журналистам, что в данный момент находится в больнице. По данным источника, причиной госпитализации стали хронические заболевания сердца.

Дзюник родился в Днепропетровске. Продюсер работал с группами «Тату» и Smash!!, певцом Филиппом Киркоровым и многими другими. Кроме того, Дзюник играл в спектаклях и снимался в фильмах.

