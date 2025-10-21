Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:17

Снявшего «Закрытую школу» режиссера зарезали у подъезда его дома

В Москве убили режиссера Сергея Политика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссера Сергея Политика зарезали в Москве возле его дома, сообщает aif.ru. По информации издания, у 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров. Мужчина сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот бросился на него с ножом.

Он вышел покурить, и его зарезали, — заявил актер Владимир Стуканов.

Подозреваемого разыскивает полиция. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Политик работал в качестве оператора-постановщика над сериалом «Закрытая школа» и фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».

Ранее в подмосковном Реутово обнаружили тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова. Рядом с ним был найден пистолет. Чехов был тренером высшей категории, он подготовил множество выдающихся спортсменов, включая чемпионов мира и Европы.

До этого во Владикавказе после тяжелой болезни умер выдающийся композитор Тимур Харебов. Ему было 77 лет. Маэстро, являвшийся народным артистом Северной и Южной Осетии, оставил богатое творческое наследие. За свою жизнь он создал более 200 произведений в разных музыкальных жанрах.

