Снявшего «Закрытую школу» режиссера зарезали у подъезда его дома В Москве убили режиссера Сергея Политика

Режиссера Сергея Политика зарезали в Москве возле его дома, сообщает aif.ru. По информации издания, у 56-летнего оператора возник конфликт возле подъезда на улице Сталеваров. Мужчина сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот бросился на него с ножом.

Он вышел покурить, и его зарезали, — заявил актер Владимир Стуканов.

Подозреваемого разыскивает полиция. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Политик работал в качестве оператора-постановщика над сериалом «Закрытая школа» и фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».

