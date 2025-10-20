Тело тренера чемпионов мира по боксу найдено в Подмосковье Тренер по боксу Олег Чехов обнаружен мертвым в своей квартире в Реутово

В подмосковном Реутово обнаружили тело Олега Чехова — заслуженного тренера России по боксу, передает РЕН ТВ. Мужчина скончался на 86-м году жизни, рядом с его телом был найден пистолет.

Чехов был тренером высшей категории, он подготовил множество выдающихся спортсменов, включая чемпионов мира и Европы. За долгие годы профессиональной деятельности его воспитанники завоевали более двадцати медалей на различных соревнованиях.

Среди наиболее известных учеников тренера — чемпион Европы и мира Александр Крупин, а также чемпион СССР и Европы Сергей Кобозев. Причины и обстоятельства смерти выдающегося специалиста в настоящее время устанавливаются.

Ранее стало известно, что умерла французская актриса и писательница Мартина Брошар, снявшаяся в фильме «Украденные поцелуи». На момент смерти ей был 81 год. Актрисы не стало 18 октября. Причины смерти знаменитости не раскрываются. Известно лишь, что в 2003 году у Брошар диагностировали лейкемию.

До этого скончался основатель и бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Ему было 48 лет. Музыканты выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, отметив его вклад в творчество группы. Участники коллектива добавили, что коллега был не просто бас-гитаристом, а настоящим волшебником. Точная причина смерти пока не разглашается.