ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов

ЛУКОЙЛ принял решение о реализации своих зарубежных активов в связи с введением санкционных ограничений, сообщили на сайте организации. В компании официально объявили о начале рассмотрения предложений от потенциальных покупателей.

ПАО ЛУКОЙЛ сообщает, что в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей начато, — сказано в публикации.

Процесс продажи осуществляется согласно полученной лицензии OFAC, разрешающей свертывание деятельности, отметили представители ЛОКОЙЛа. Они добавили, что при необходимости компания готова обратиться за продлением срока действия данного разрешения для сохранения непрерывности работы своих международных активов.

Ранее Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечается, что под ограничения также попали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.

До этого стало известно, что Великобритания также ввела санкции против российских компаний ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и в отношении национальной системы платежных карт России. Кроме того, Лондон распространил ограничительные меры на 51 судно, якобы связанное с РФ.