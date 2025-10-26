Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Помпонная маргаритка — очаровательное многолетнее растение, главная уникальность которого заключается в идеальных шаровидных соцветиях диаметром 2–4 см, напоминающих крошечные помпоны. Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными, розовыми или белыми помпонами.

Преимущества маргаритки: невероятная зимостойкость, раннее и продолжительное цветение с апреля по июль, способность цвести даже в полутени. Не многолетник, а сказка!

Для подзимней посадки в октябре — ноябре посейте семена в промерзшую землю, слегка присыпьте почвой и уплотните. Весной вы получите дружные всходы, которые зацветут в этом же сезоне. Маргаритка прекрасно смотрится в бордюрах, альпинариях и контейнерах, образуя плотные цветущие куртины высотой 15–20 см. Этот неприхотливый цветок будет десятилетиями радовать вас своим сказочным видом, требуя минимального ухода.

Ранее был назван цветок, который из семян вырастает в пышные кусты с розовыми цветами. Просто рассыпьте их по поверхности земли и притопчите ногами.