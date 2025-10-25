3 цветка, которые взойдут сами и превратят участок в цветущий рай: сажать в последние дни октября

В последние дни октября, когда дневная температура держится около 0 °C, а ночью возможны легкие заморозки, самое время посеять под зиму неприхотливые однолетники — просто киньте их семена на клумбу.

Идеально подойдут василек, эшшольция и нигелла. Эти три цветка, которые взойдут сами и превратят участок в цветущий рай. Они не боятся холода, их семена пройдут естественную стратификацию и дадут дружные всходы весной, что обеспечит раннее и продолжительное цветение. Подготовьте грунт, сделав неглубокие бороздки, и посейте семена немного гуще, чем при весенней посадке. Присыпьте заранее заготовленной сухой землей или компостом, слегка уплотните.

Поливать не нужно — осенней влаги и весеннего таяния снега будет достаточно. Эти цветы отличаются засухоустойчивостью, не требуют сложного ухода и будут радовать вас яркими красками все лето, создавая жизнерадостную и красочную композицию под вашим окном.

