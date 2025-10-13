Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 03:46

Сажаешь в октябре — цветет уже в марте: этот многолетник не боится снега и тени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник не боится снега и тени. Сажаешь в октябре — цветет уже в марте. Его главное преимущество — невероятно раннее цветение: первые бутоны пробиваются прямо из-под снега, когда другие растения только просыпаются.

Морозник, известный также как рождественская роза, станет настоящим сокровищем вашего сада. Этот многолетник отличается феноменальной морозостойкостью, теневыносливостью и способностью десятилетиями расти на одном месте без пересадки.

Для успешной посадки под зиму выберите октябрь — ноябрь, когда установится прохладная погода. Найдите тенистое место с рыхлой питательной почвой, сделайте лунки глубиной 25–30 см на расстоянии 40 см друг от друга. Поместите деленки растения, аккуратно расправляя корни, присыпьте землей и обильно полейте.

Морозник прекрасно сочетается с хостами и папоротниками, а его вечнозеленая листва декоративна круглый год. Это идеальное решение для создания красивого сада, требующего минимального ухода.

Ранее был назван цветок, который из семечка вырастает в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму.

