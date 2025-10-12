Соседи обзавидуются вашей клумбе. Посадите этот цветок сейчас — и получите яркие соцветия летом

Чтобы следующей весной и летом ваша клумба стала предметом всеобщего восхищения, срочно отправляйтесь в сад: октябрь идеальное время для посадки короля многолетников — пиона. Посадите этот цветок сейчас — и получите гигантские яркие соцветия летом.

Именно осенняя посадка позволяет пиону нарастить мощную корневую систему до зимы и гарантирует невероятно пышное цветение уже через год. Выберите для аристократа сада солнечное, защищенное от ветра место с плодородной почвой. Важный секрет — подготовьте просторную посадочную яму и не заглубляйте почки возобновления более чем на 3–5 сантиметров, иначе цветения не будет.

Уже через сезон вы получите огромные, ароматные шапки цветов всех оттенков — от нежно-розового до густо-бордового, которые станут главным акцентом всего сада. Пион — это многолетняя инвестиция в красоту, ведь на одном месте он может расти десятки лет, с каждым годом становясь только пышнее и великолепнее. Соседи обзавидуются вашей клумбе!

