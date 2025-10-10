Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:15

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Картошка в духовке: простой рецепт Картошка в духовке: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картошка по-деревенски — одно из тех блюд, которые не требуют ни кулинарного опыта, ни дорогих продуктов. Главное — правильно подобрать специи и выдержать нужную температуру, чтобы картофель получился с хрустящей корочкой и мягкой, ароматной серединкой.

Возьмите 1 кг картофеля, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. чесночного порошка, 1/2 ч. л. сушеного тимьяна, соль и перец по вкусу. Картошку хорошо вымойте, не очищая кожуру, нарежьте дольками средней толщины и обсушите полотенцем.

В глубокой миске соедините масло, специи, соль и перец, добавьте картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся ароматной смесью. Выложите дольки на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте при 200 °C около 35–40 минут, перевернув один раз для равномерного подрумянивания.

  • Совет: чтобы картошка получилась особенно хрустящей, можно в конце включить режим конвекции или подержать блюдо под грилем 3–5 минут.

  • Калорийность: около 120 ккал на 100 г; время приготовления: 50 минут.

В деревнях такую картошку часто подавали с солеными огурцами, квашеной капустой или просто со сметаной — и именно этот простой набор считался лучшим ужином после тяжелого дня.

Татарский пирог кубете с мясом и картошкой — идеальный пирог — смотрите рецепт на нашем сайте.

