10 октября 2025 в 18:54

Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины

Член ЕК Домбровскис: использование активов РФ для кредита Киеву безальтернативно

Европейский Союз продолжает рассматривать возможность использования замороженных активов Центробанка России для финансирования Украины, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. На пресс-конференции в Копенгагене он подчеркнул, что альтернативных вариантов решения данного вопроса в настоящее время не существует, передает РИА Новости.

Домбровскис отметил активную совместную работу с государствами-членами ЕС и Европейским центральным банком над этой инициативой. По его словам, все участники переговоров признают инновационный характер предлагаемого финансового механизма.

Мы усердно работаем над этим, мы сделали это сегодня, но за кулисами также проделана большая техническая работа, которая будет продолжена. В целом мы прогрессируем, и альтернатив нет, — сказал Домбровскис.

Ранее еврокомиссар заявил, что в бюджете Украины на 2026–2027 годы образовался дефицит финансирования в размере около $60 млрд (4,9 трлн рублей) без учета военной поддержки. Он подчеркнул, что текущие финансовые потребности страны значительно превысили первоначальные прогнозы, что потребовало заключения новой программы с МВФ.

