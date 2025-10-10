Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:00

«У нее есть дефицит»: в ЕС озвучили масштабы бюджетной дыры Украины

Еврокомиссар Домбровскис заявил о $60 млрд дефиците в украинском бюджете

Фото: IMAGO/Winfried Rothermel/Global look press

В бюджете Украины на 2026-2027 годы образовался дефицит финансирования в размере около $60 млрд (4,9 трлн рублей) без учета военной поддержки, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что текущие финансовые потребности страны значительно превысили первоначальные прогнозы, что потребовало заключения новой программы с МВФ, передает РИА Новости.

Следует понимать, что в настоящее время Украина заключила новую программу с МВФ, поскольку ее потребности в финансировании значительно превысили предыдущие оценки. У нее есть дефицит финансирования в размере около $60 млрд на 2026-2027 годы без военной поддержки, которая также является значительной, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об утверждении проекта государственного бюджета на 2026 год с рекордным объемом ассигнований на оборону. По ее словам, на нужды сектора безопасности планируется выделить 2,8 трлн гривен (приблизительно 5,64 трлн рублей), что соответствует 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года на 16%.

Кроме того, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о признании министром финансов Украины Сергеем Марченко недостатка бюджетных ассигнований на армейские нужды до конца года. Согласно предоставленной информации, объем финансового дефицита достигает приблизительно 300 млрд гривен (601 млрд рублей).

Украина
Еврокомиссар
Евросоюз
бюджеты
