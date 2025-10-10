«У нее есть дефицит»: в ЕС озвучили масштабы бюджетной дыры Украины Еврокомиссар Домбровскис заявил о $60 млрд дефиците в украинском бюджете

В бюджете Украины на 2026-2027 годы образовался дефицит финансирования в размере около $60 млрд (4,9 трлн рублей) без учета военной поддержки, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что текущие финансовые потребности страны значительно превысили первоначальные прогнозы, что потребовало заключения новой программы с МВФ, передает РИА Новости.

Следует понимать, что в настоящее время Украина заключила новую программу с МВФ, поскольку ее потребности в финансировании значительно превысили предыдущие оценки. У нее есть дефицит финансирования в размере около $60 млрд на 2026-2027 годы без военной поддержки, которая также является значительной, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об утверждении проекта государственного бюджета на 2026 год с рекордным объемом ассигнований на оборону. По ее словам, на нужды сектора безопасности планируется выделить 2,8 трлн гривен (приблизительно 5,64 трлн рублей), что соответствует 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года на 16%.

Кроме того, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил о признании министром финансов Украины Сергеем Марченко недостатка бюджетных ассигнований на армейские нужды до конца года. Согласно предоставленной информации, объем финансового дефицита достигает приблизительно 300 млрд гривен (601 млрд рублей).