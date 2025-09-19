Минфин Украины признал дефицит средств на армию до конца года

Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что в бюджете до конца года не хватает средств на армию, сообщил изданию «Страна.ua» депутат Рады Ярослав Железняк. По его данным, дефицит составляет порядка 300 млрд гривен (601 млрд рублей).

Да, мы будем обращаться с увеличением бюджета, потому что вызовы таковы, что его не хватает сейчас. Остался вопрос о формате и времени, — сказал Марченко.

Ранее украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону. По ее словам, на сектор безопасности планируется направить 2,8 трлн гривен (около 5,64 трлн рублей), что составляет 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года примерно на 16%. Эта сумма — вся доходная часть бюджета, отметила она.

До этого сообщалось, что Зеленский, скорее всего, не пойдет на мир с Россией из-за проблем в экономике. Источники отмечали, что бюджет Украины покрывается налоговыми поступлениями лишь на 50–60%, тогда как остальная часть формируется за счет финансовых вливаний с Запада.