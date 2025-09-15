Украина отправила все доходы бюджета на оборону Кабмин Украины утвердил бюджет на 2026 год с тратой всех доходов на оборону

Правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале. По ее словам, на сектор безопасности планируется направить 2,8 трлн гривен (около 5,64 трлн рублей), что составляет 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года примерно на 16%. Эта сумма — вся доходная часть бюджета.

Приняли проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной раде. <…> Главный приоритет бюджета — безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на силы обороны, — написала Свириденко.

Общие расходы госбюджета запланированы в размере 4,8 трлн гривен (примерно 9,62 трлн рублей), что на 415 млрд гривен (около 830 млрд рублей) больше, чем в текущем году. При этом ожидаемые доходы составят лишь 2,826 трлн гривен (около 5,69 трлн рублей), что создает потребность во внешнем финансировании в размере 2,079 трлн гривен (около 4,15 трлн рублей).

Ранее сообщалось, что Зеленский, скорее всего, не пойдет на мир с Россией из-за проблем в экономике. Источники отмечали, что бюджет Украины покрывается налоговыми поступлениями лишь на 50–60%, тогда как остальная часть формируется за счет финансовых вливаний с Запада.