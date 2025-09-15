Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 21:23

Украина отправила все доходы бюджета на оборону

Кабмин Украины утвердил бюджет на 2026 год с тратой всех доходов на оборону

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2026 год с рекордными расходами на оборону, сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале. По ее словам, на сектор безопасности планируется направить 2,8 трлн гривен (около 5,64 трлн рублей), что составляет 27,2% ВВП и превышает показатели 2025 года примерно на 16%. Эта сумма — вся доходная часть бюджета.

Приняли проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной раде. <…> Главный приоритет бюджета — безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на силы обороны, — написала Свириденко.

Общие расходы госбюджета запланированы в размере 4,8 трлн гривен (примерно 9,62 трлн рублей), что на 415 млрд гривен (около 830 млрд рублей) больше, чем в текущем году. При этом ожидаемые доходы составят лишь 2,826 трлн гривен (около 5,69 трлн рублей), что создает потребность во внешнем финансировании в размере 2,079 трлн гривен (около 4,15 трлн рублей).

Ранее сообщалось, что Зеленский, скорее всего, не пойдет на мир с Россией из-за проблем в экономике. Источники отмечали, что бюджет Украины покрывается налоговыми поступлениями лишь на 50–60%, тогда как остальная часть формируется за счет финансовых вливаний с Запада.

Украина
бюджет
расходы
оборона
дефицит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.