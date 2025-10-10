Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 19:00

«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд

«Газпром» завершил закачку газа в ПХГ и установил рекорд по объемам запасов

Компания «Газпром» завершила процесс закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) перед наступлением зимнего сезона, говорится в официальном релизе холдинга. Топливный гигант установил рекордные объемы запасов.

В рамках подготовки к зиме, «Газпром» достиг 100% заполняемости своих подземных хранилищ, что составляет 73,170 млрд кубометров газа. Этот показатель стал историческим рекордом для компании. Максимальная суточная производительность ПХГ достигает 858,8 млн кубометров.

Наличие значительных запасов газа и их высокая производительность играют ключевую роль в обеспечении стабильного прохождения зимнего пикового спроса. В случае резкого похолодания «Газпром» сможет оперативно увеличить объемы подачи газа потребителям. Глава компании Алексей Миллер отметил, что подготовка к зимнему сезону выполнена в полном объеме и в срок.

Отбор газа из подземных хранилищ начнется 1 ноября 2024 года. К зимнему сезону 2024-2025 годов «Газпром» обеспечил резерв в российских хранилищах объемом 73,034 млрд кубометров.

Ранее Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России. Ветка трубопровода ведет в Китай. На полях международного форума Миллер отметил, что поставки по «Силе Сибири» при необходимости могут быть больше проектной мощности.

Газпром
хранилища
топливо
зима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Лукашенко раскрыл, чем поделился Путин с лидерами стран СНГ
Трамп поблагодарил Путина за оценку его усилий в решении мировых кризисов
«В духе доброй воли»: первая леди США заявила о канале связи с Путиным
Мхитарян рассказал, как Моуринью оскорблял его в «Манчестер Юнайтед»
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.