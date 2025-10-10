«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд

Компания «Газпром» завершила процесс закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) перед наступлением зимнего сезона, говорится в официальном релизе холдинга. Топливный гигант установил рекордные объемы запасов.

В рамках подготовки к зиме, «Газпром» достиг 100% заполняемости своих подземных хранилищ, что составляет 73,170 млрд кубометров газа. Этот показатель стал историческим рекордом для компании. Максимальная суточная производительность ПХГ достигает 858,8 млн кубометров.

Наличие значительных запасов газа и их высокая производительность играют ключевую роль в обеспечении стабильного прохождения зимнего пикового спроса. В случае резкого похолодания «Газпром» сможет оперативно увеличить объемы подачи газа потребителям. Глава компании Алексей Миллер отметил, что подготовка к зимнему сезону выполнена в полном объеме и в срок.

Отбор газа из подземных хранилищ начнется 1 ноября 2024 года. К зимнему сезону 2024-2025 годов «Газпром» обеспечил резерв в российских хранилищах объемом 73,034 млрд кубометров.

Ранее Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России. Ветка трубопровода ведет в Китай. На полях международного форума Миллер отметил, что поставки по «Силе Сибири» при необходимости могут быть больше проектной мощности.