Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок

Решение перенести российско-арабский саммит, который должен был пройти в Москве в октябре, обусловлено стремлением не препятствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке при участии президента США Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан. Глава государства напомнил о своей беседе с председателем саммита Лиги арабских государств — премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Это была моя инициатива. Я сделал это именно потому, что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился и идет, кстати, по инициативе и при прямом участии Трампа на Ближнем Востоке. Разве это не достижение? Это достижение, — отметил Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российско-арабский саммит может пройти в ноябре. По его словам, дата проведения мероприятия будет зависеть от реализации плана американского президента по Газе, а также от позиции арабских стран.