Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 18:42

Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок

Путин связал перенос российско-арабского саммита с процессом урегулирования

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА Новости

Решение перенести российско-арабский саммит, который должен был пройти в Москве в октябре, обусловлено стремлением не препятствовать процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке при участии президента США Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан. Глава государства напомнил о своей беседе с председателем саммита Лиги арабских государств — премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Это была моя инициатива. Я сделал это именно потому, что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился и идет, кстати, по инициативе и при прямом участии Трампа на Ближнем Востоке. Разве это не достижение? Это достижение, — отметил Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российско-арабский саммит может пройти в ноябре. По его словам, дата проведения мероприятия будет зависеть от реализации плана американского президента по Газе, а также от позиции арабских стран.

Россия
Владимир Путин
Ближний Восток
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям
«Я передал привет»: Путин пообщался с Ким Чен Ыном через Медведева
«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.