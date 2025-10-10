Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 19:05

Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест

Лев Шлосберг Лев Шлосберг Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Псковский областной суд изменил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе инстанции. Его вернули под домашний арест, который ранее был заменен на запрет определенных действий. Шлосберг пробудет под домашним арестом минимум до 8 декабря.

По результатам рассмотрения апелляционного представления Псковский областной суд удовлетворил требования прокурора и вновь избрал Шлосбергу Л.М.* меру пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО обвиняемого в даче взяток главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Его поместили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 20 октября этого года.

Также блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста. Митрошина обвиняется в отмывании 127 млн рублей. Решение вынес Чертановский суд Москвы.

суды
Лев Шлосберг
домашний арест
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров предупредил Евросоюз о «конце свободного интернета»
Мелания Трамп помогла вернуться с Украины ребенку из России
Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших игроков НХЛ
В России раскрыли, каким оружием Москва намерена сдерживать агрессию ЕС
Дожди, первый снег, заморозки: новый прогноз погоды на октябрь в Москве
В парламенте Азербайджана раскрыли, кто заинтересован в коридоре «Север-Юг»
Воевавшего за Россию узбека осудили на родине
ГАИ в Москве выйдет «поохотиться» на самокатчиков
Куда сходить в Москве в выходные 11–12 октября: реконструкторы и винтаж
Хинштейн показал кадры с парада в КНДР с участием героев курской операции
Россияне в два раза чаще стали бронировать необычный вид туризма
Взрыв гранаты в доме под Волгоградом привел к страшной трагедии
Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе
Зрителей спектакля в Челябинске пришлось эвакуировать из театра
«Санаторий» для расчленителя Соколова, блэкаут в Киеве: что будет дальше
Связь с Украиной, мнение об СВО, новые фильмы: как живет актер Бондаренко
Западные СМИ рассказали о «ненадежном» положении Европы из-за Украины
«Мне угрожали»: журналистка из США объяснила причину переезда в Россию
Украинский город лишился отопления на несколько недель
Фанат напал на Билли Айлиш во время выступления
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.