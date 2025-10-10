Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест

Псковский областной суд изменил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе инстанции. Его вернули под домашний арест, который ранее был заменен на запрет определенных действий. Шлосберг пробудет под домашним арестом минимум до 8 декабря.

По результатам рассмотрения апелляционного представления Псковский областной суд удовлетворил требования прокурора и вновь избрал Шлосбергу Л.М.* меру пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО обвиняемого в даче взяток главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Его поместили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 20 октября этого года.

Также блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста. Митрошина обвиняется в отмывании 127 млн рублей. Решение вынес Чертановский суд Москвы.