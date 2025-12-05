ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 20:35

Льва Шлосберга отправили в СИЗО

Зампредседателя «Яблока» Шлосберга заключили под стражу за дискредитацию армии

Лев Шлосберг Лев Шлосберг Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Псковский городской суд избрал меру пресечения для заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил РБК его адвокат Виталий Исаков. Он пробудет под стражей до 2 февраля.

Исаков пояснил, что Шлосбергу предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков о российской армии). Решение о его аресте принято накануне истечения срока домашнего ареста по другому делу — о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК). Заседание проходило в закрытом режиме — судья Надежда Прокофьева удовлетворила ходатайство следователя, сославшегося на необходимость защиты тайны следствия, персональных данных сотрудников и переписки по делу.

Тем временем Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тыс. рублей по административной статье. Артиста признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Он известен как исполнитель хита 2000-х «Будущие мамы».

