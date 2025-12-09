Замглавы «Яблока» пополнил черный список Росфинмониторинг включил Льва Шлосберга в перечень террористов и экстремистов

Зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в официальном списке Росфинмониторинга.

18598. Шлосберг Лев Маркович, 30.07.1963 г. р., г. Псков Псковской области, — говорится в сообщении.

Ранее американский вирусолог Константин Чумаков был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Решение о включении в список было принято 19 ноября.

Позднее Госдума приняла закон, предоставляющий Росфинмониторингу право с 1 сентября 2026 года получать информацию о денежных переводах, совершенных через Систему быстрых платежей, с использованием единого QR-кода и карт «Мир». Мера направлена на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.

До этого Росфинмониторинг назвал решение Европейской комиссии включить Россию в список стран с повышенным риском отмывания денег политизированным. Ведомство подчеркнуло, что документ готовился без участия российской стороны, что противоречит установленным процедурам ЕС, и отметило наличие у России официальных международных отчетов, подтверждающих соответствие ее системы мировым стандартам.