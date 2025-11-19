Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 19:37

Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в список экстремистов вирусолога Чумакова

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Американский вирусолог советского происхождения Константин Чумаков был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте ведомства. Решение было принято 19 ноября.

Перечень террористов и экстремистов <…> Чумаков Константин Михайлович, 15 мая 1952 года рождения, город Москва, — указано в перечне.

Ранее в список Росфинмониторинга попал экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также меры коснулись бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так он ответил на вопрос об уголовном деле против Ходорковского и членов так называемого Антивоенного комитета.

До этого Мещанский районный суд Москвы решил обратить в доход государства земельный участок Ходорковского. Инициатором соответствующего иска выступила Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

Росфинмониторинг
списки
экстремисты
США
