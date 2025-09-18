Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:53

Суд изменил меру пресечения главреду Telegram-канала Baza

Главреда Telegram-канала Baza Трифонова отпустили под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы отпустил из СИЗО обвиняемого в даче взяток главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и поместил его под домашний арест, сообщает РИА Новости. Срок меры пресечения установлен до 20 октября.

Суд постановил меру пресечения изменить на домашний арест, — сказала судья.

Главреду Baza запрещено пользоваться средствами связи, почтой и интернетом, телефон можно брать только для вызова экстренных служб. Журналист может видеться с близкими родственниками, адвокатом и следователем у себя дома. Прогулок не предусмотрено.

Трифонова и его сотрудницу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции в различных регионах страны с целью получения конфиденциальных сведений. Вину по делу признал сотрудник уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов. Его заявление прозвучало в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело о передаче денежных средств полицейскому в обмен на информацию.

Ранее следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест Трифонову по делу о взятке. Кроме того, ходатайства о продлении меры пресечения направлены также в отношении Лукьяновой и полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова.

