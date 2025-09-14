Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 16:54

Следствие попросило продлить арест главреду популярного Telegram-канала

Следствие попросило продлить арест главному редактору Baza Трифонову

Глеб Трифонов Глеб Трифонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о взятке, пишет РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда. Кроме того, ходатайства о продлении меры пресечения направлены также в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой и полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова.

Судебное заседание назначено на 16 сентября, — написано в карточке уголовного дела.

Ранее стало известно, что Московский городской суд не стал изменять меру пресечения для продюсера Telegram-канала Baza Лукьяновой. Она останется в СИЗО.

До этого Мосгорсуд отклонил апелляцию Трифонова. Фигуранта уголовного дела о даче взятки группой лиц по предварительному сговору оставили под арестом.

Кроме того, сообщалось, что адвокат Трифонова Алексей Михальчик предложил суду отпустить подзащитного под залог 3 млн рублей. Защита также настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий. По словам Михальчика, мать обвиняемого готова внести указанную сумму.

аресты
задержания
суды
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.