Следствие попросило продлить арест главреду популярного Telegram-канала

Следствие попросило Замоскворецкий суд Москвы продлить арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о взятке, пишет РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда. Кроме того, ходатайства о продлении меры пресечения направлены также в отношении сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой и полицейских Сергея Ковалева, Александра Аблаева и Александра Селиванова.

Судебное заседание назначено на 16 сентября, — написано в карточке уголовного дела.

Ранее стало известно, что Московский городской суд не стал изменять меру пресечения для продюсера Telegram-канала Baza Лукьяновой. Она останется в СИЗО.

До этого Мосгорсуд отклонил апелляцию Трифонова. Фигуранта уголовного дела о даче взятки группой лиц по предварительному сговору оставили под арестом.

Кроме того, сообщалось, что адвокат Трифонова Алексей Михальчик предложил суду отпустить подзащитного под залог 3 млн рублей. Защита также настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий. По словам Михальчика, мать обвиняемого готова внести указанную сумму.