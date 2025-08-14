Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд оставил в СИЗО сотрудницу популярного Telegram-канала

Суд оставил под стражей продюсера Telegram-канала Baza Лукьянову

Татьяна Лукьянова

Московский городской суд не стал изменять меру пресечения для продюсера Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой, передает ТАСС. Обвиняемая в даче взятки группой лиц останется в СИЗО.

Суд постановил оставить апелляционную жалобу защиты Татьяны Лукьяновой об изменении меры пресечения без удовлетворения. Постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным, — рассказал источник издания.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию главного редактора Baza Глеба Трифонова, его оставили под стражей. Журналист также является фигурантом уголовного дела о даче взятки группой лиц по предварительному сговору.

Также накануне решения суда появилась информация, что адвокат Трифонова предложил внести залог в размере 3 млн рублей. В частности, сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

По версии СК России, журналисты канала платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Baza. Главред канала утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но лишь о спортивных и светских мероприятиях.

