07 августа 2025 в 12:01

Адвокат главреда Baza предложил залог в 3 млн рублей в рамках дела о взятке

Глеб Трифонов Глеб Трифонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Адвокат Глеба Трифонова, главного редактора Telegram-канала Baza, который проходит обвиняемым по делу о даче взятки, предложил внести залог в размере 3 млн рублей, информирует ТАСС. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Заседание проходит в зале Мосгорсуда.

Мы предлагаем залог в размере 3 млн рублей, — заявил правозащитник.

Он уточнил, что мать Трифонова готова внести указанную сумму. Михальчик также подчеркнул, что его подзащитный не знал о том, что переводит денежные средства должностным лицам.

Замоскворецкий суд Москвы принял решение заключить под стражу Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову до 20 сентября. Им предъявили обвинение в даче взяток группой лиц. Оба фигуранта дела свою вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма предполагаемых взяток в деле Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Ранее в Москву доставили троих полицейских, которых обвиняют в незаконном обогащении за счет главреда Baza. Адвокат Трифонова сообщил, что их привезли из трех регионов.

