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23 июля 2025 в 14:47

В Москву доставили троих полицейских по делу о взятках от главреда Baza

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москву доставил троих полицейских, обвиняемых в получении взяток от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. По его словам, которые приводит ТАСС, их привезли из Краснодарского, Красноярского краев и Белгородской области для проведения следственных действий.

Сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий, — поделился Михальчик.

Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. При этом сам он отвергает выдвинутые против него обвинения.

Ранее сообщалось, что Трифонову и Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по статье о даче взятки, в их случае — полицейским. Кроме того, журналистов могут оштрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн рублей. Согласно УК РФ, Трифонову и Лукьяновой может также грозить штраф до 60-кратного размера взятки или без него, а также запрет занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком до семи лет.

Россия
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