30 августа 2025 в 09:29

Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу

Суд в США настаивает на отказе россиянину Постовому в освобождении под залог

Прокуратура округа Колумбия обратилась в суд Вашингтона с ходатайством об отказе в освобождении под залог россиянина Дениса Постового до начала судебного разбирательства по его делу, сообщает ТАСС. В ходатайстве утверждается, что существует серьезный риск того, что он может покинуть территорию Соединенных Штатов в случае освобождения из-под стражи.

Американские власти указывают на наличие у Постового связей в нескольких странах, а также на возможное наличие активов в России и Китае. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям может достигать 20 лет лишения свободы. При этом прокуратура практически проигнорировала доводы защиты относительно ухудшения состояния здоровья обвиняемого.

Министерство юстиции США сообщило о задержании Постового 16 сентября 2024 года в городе Сарасота (штат Флорида). Ему предъявлены обвинения в нарушении режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денежных средств. По версии американских властей, россиянин занимался незаконным экспортом в Россию технологий двойного назначения.

Ранее родители Дениса Постового направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. Они просят оказать содействие в освобождении своего сына. Поводом для обращения стало серьезное ухудшение состояния здоровья бизнесмена, находящегося в американской тюрьме.

