Появились детали имущества задержанного врио замгубернатора Курской области

Один из автомобилей врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова находится в залоге у банка, сообщает РИА Новости. Он был задержан по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

Как выяснил журналисты, за Базаровым числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyota Camry 2018 года. Первая машина была приобретена более 11 лет назад и с июня 2025 года находится в залоге у банка. По какой причине — неизвестно. Стоимость автомобиля оценивается на сумму от 600 до 1,2 млн рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Базарова до 25 октября. В МВД РФ уточнили, что против чиновника и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела.

По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений. При этом следствие попросило суд избрать для еще одного фигуранта дела — главы АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергея Серебрянского — домашний арест.