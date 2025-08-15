Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину Родители бизнесмена Постового попросили Путина оказать помощь в его освобождении

Родители арестованного в США российского бизнесмена Дениса Постового обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать его освобождению, сообщил «Коммерсанту» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, помогающий семьей Постового. Поводом стало резкое ухудшение здоровья бизнесмена в американской тюрьме.

Мельников пояснил, что обращение к Путину было направлено через электронную приемную накануне встречи лидеров России и США на Аляске. В письме указывается, что у заключенного диагностированы серьезные заболевания: крупный камень в желчном пузыре и отслоение сетчатки глаза. По словам правозащитника, Постовой уже несколько месяцев не получает необходимой медицинской помощи, что создает прямую угрозу его жизни.

Особое внимание в обращении уделяется тяжелому материальному положению семьи. Семья Постового объяснила, что все сбережения и заемные средства были потрачены на оплату услуг американских адвокатов. Супруга предпринимателя, остающаяся в США с четырьмя детьми, не может работать, отметили его родители.

Жена не может работать, так как в семье четверо детей, трое школьников и один грудной (четыре месяца) <...> Убедительно просим принять все возможные меры по освобождению нашего сына, — говорится в обращении.

Мельников отметил, что ранее уже обращался к генеральному прокурору США Памеле Джо Бонди по поводу нарушения прав Постового на медицинскую помощь. По его словам, тюремные врачи признают необходимость операции, но не проводят ее. Он также подчеркнул, что родные бизнесмена поддерживают постоянный контакт с сотрудниками российского посольства, которые оказывают им поддержку.

Постового задержали в сентябре 2024 года по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд и производства беспилотников. Мужчина проживал в Сарасоте, штат Флорида.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность новых обменов заключенными с США в будущем. Он добавил, что диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном продолжается, но точной информации пока нет.