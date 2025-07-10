Рябков заявил, что новые обмены заключенными с США возможны

Новые обмены заключенными с США в будущем возможны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном продолжается, но точной информации пока нет.

Я ничего не могу исключать в плане новых решений [по обмену заключенными с США], но пока нечего объявить на этот счет, — сказал Рябков.

10 апреля в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Переговоры об освобождении нескольких лиц вели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки.

Отмечается, что Россия освободила осужденную за государственную измену Ксению Карелину. По версии следствия, с 2022 года она, находясь за пределами РФ, переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ. США в свою очередь передали Москве россиянина Артура Петрова, которого в Соединенных Штатах обвиняли в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.

Летом 2024 года в аэропорту Анкары также состоялся обмен заключенными между РФ и США. Тогда журналист Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), приговоренный к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейках о российской армии, оказался в списках.