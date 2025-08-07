Суд отклонил апелляцию главреда Baza

Главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова оставили под арестом, передает ТАСС. Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Трифонов является фигурантом уголовного дела о даче взятки группой лиц по предварительному сговору.

Суд постановил отклонить апелляционную жалобу защиты Трифонова Глеба Александровича. Постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным, — сказано в постановлении суда.

До этого появилась информация, что адвокат Трифонова предложил внести залог в размере 3 млн рублей. В частности, сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

По версии СК России, журналисты канала платили сотрудникам правоохранительных органов в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в Baza. Главред канала утверждал, что действительно иногда платил за материалы, но лишь о спортивных и светских мероприятиях.

Ранее сообщалось, что журналистку RusNews Ольгу Комлеву приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в экстремистском сообществе. По информации объединенной пресс-службы судов Башкирии, представительница СМИ распространяла ложную информацию о действиях Вооруженных сил России.