«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты Сафронов рассказал о незнакомке на пороге дома с предложением выйти замуж

Художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, как во время организованного газетой конкурса невест к нему домой приехала девушка с чемоданами и поставила перед фактом, что она будет у него жить, чтобы он мог к ней присмотрелся. Он добавил, что сразу же оплатил незваной гостье сутки в гостинице и купил обратный билет.

Я прихожу домой, стоит девушка с двумя чемоданами. Говорит: «Приехала по объявлению, замуж за вас выходить. Но вы не думайте, что я с вами вступлю в отношения. Я должна у вас пожить месяца два-три, привыкнуть, узнать». Я оплатил ей сутки в гостинице и билет домой, — сказал Сафронов.

Художник пояснил, что конкурс невест для него проводил ИД «Собеседник» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в шутку, но она обернулась для него такими трагикомическими последствиями. После внезапного появления девушки на пороге своего дома он попросил газету свернуть конкурс невест.

Ранее Сафронов дал совет Филиппу Киркорову по установке памятника отца Бедроса Киркорова. Он предложил артисту обратиться к скульптору Александру Рукавишникову, по его словам, это великий мастер своего дела.