Оладьи из картофельного пюре по-белорусски: вкусный рецепт из кафе. Хрустящая корочка, нежная сырная начинка и аромат свежей зелени превращают простой гарнир в самостоятельный шедевр. Идеальный способ дать вторую жизнь вчерашнему пюре — быстро, экономно и бесподобно вкусно.

Ингредиенты

Пюре картофельное — 500 г

Сыр чеддер — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Петрушка свежая — 3 ст. л.

Сметана — для подачи

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

В охлажденное картофельное пюре добавьте тертый сыр чеддер, яйцо, муку, мелко рубленную петрушку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности. Сформируйте руками небольшие оладьи и обжарьте на сковороде на сливочном или топленом масле до появления золотистой хрустящей корочки. Подавайте со свежей сметаной.

