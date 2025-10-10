Оладьи из картофельного пюре по-белорусски: вкусный рецепт из кафе. Хрустящая корочка, нежная сырная начинка и аромат свежей зелени превращают простой гарнир в самостоятельный шедевр. Идеальный способ дать вторую жизнь вчерашнему пюре — быстро, экономно и бесподобно вкусно.
Ингредиенты
- Пюре картофельное — 500 г
- Сыр чеддер — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Петрушка свежая — 3 ст. л.
- Сметана — для подачи
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- В охлажденное картофельное пюре добавьте тертый сыр чеддер, яйцо, муку, мелко рубленную петрушку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
- Сформируйте руками небольшие оладьи и обжарьте на сковороде на сливочном или топленом масле до появления золотистой хрустящей корочки. Подавайте со свежей сметаной.
