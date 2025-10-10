Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:00

Оладьи из картофельного пюре по-белорусски: вкусный рецепт из кафе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи из картофельного пюре по-белорусски: вкусный рецепт из кафе. Хрустящая корочка, нежная сырная начинка и аромат свежей зелени превращают простой гарнир в самостоятельный шедевр. Идеальный способ дать вторую жизнь вчерашнему пюре — быстро, экономно и бесподобно вкусно.

Ингредиенты

  • Пюре картофельное — 500 г
  • Сыр чеддер — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Петрушка свежая — 3 ст. л.
  • Сметана — для подачи
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. В охлажденное картофельное пюре добавьте тертый сыр чеддер, яйцо, муку, мелко рубленную петрушку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.
  2. Сформируйте руками небольшие оладьи и обжарьте на сковороде на сливочном или топленом масле до появления золотистой хрустящей корочки. Подавайте со свежей сметаной.

Ранее мы готовили печеночные оладьи в шубе. Вкуснейшая закуска с овощами.

