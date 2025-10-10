Сюрприз внутри: готовим куриные бомбочки с начинкой а-ля жульен — простой ужин превратится в праздник

Куриные бомбочки-котлеты с начинкой «жульен» представляют собой оригинальное блюдо для сытного обеда или ужина. Сочетание нежного куриного фарша и сливочно-грибной начинки создает изысканный вкус. Это блюдо готовится в духовке, что делает его более полезным по сравнению с жаркой.

Для приготовления потребуется: 800 граммов куриного фарша, 400 граммов шампиньонов, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 100–150 миллилитров сливок, растительное и сливочное масло, 120 граммов сыра, соль, перец, паприка, сушеные травы, панировочные сухари.

Лук и грибы мелко нарезают и обжаривают на смеси масел. Добавляют чеснок, сливки и тушат до загустения. В готовую начинку вмешивают половину тертого сыра.

Фарш смешивают с солью и специями. Формируют лепешки, в центр которых выкладывают грибную начинку. Аккуратно защипывают края, придавая котлетам округлую форму. Обваливают заготовки в панировочных сухарях и выкладывают на противень. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подают горячими с овощным гарниром или салатом. Это блюдо прекрасно подходит для праздничного стола и удивляет гостей сочной начинкой.

