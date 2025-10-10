Мужчину повесили на шлюзе, педофил насиловал детей-сирот: главные ЧП дня

В Татарстане на производственной базе нашли убитого мужчину, под Краснодаром отца семейства обвинили в изнасиловании приемных дочерей, в Люберцах и ДНР задержали мужчин, причастных к громкому убийству в 2002 году, — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Мужчину повесили на загрузочном шлюзе

В Набережных Челнах нашли повешенное тело мужчины со связанными руками. Погибшему было около 40 лет, он находился на территории производственной базы.

Мужчину обнаружил один из рабочих. По предварительным сведениям, руки погибшего были связаны за спиной, а тело — подвешено на загрузочном шлюзе.

Правоохранители выявили признаки насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Мужчина насиловал приемных детей

Жителя Белореченского района Краснодарского края признали виновным в растлении девочек, находившихся под опекой его супруги, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Следователи установили, что 59-летний мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении школьниц, когда они были несовершеннолетними.

Насилие над одной из девочек растлитель продолжил и после того, как ей исполнилось 18 лет. В силу особенностей развития жертва не могла ему противостоять. Подсудимый вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Киллер ответит за убийство в 2002 году

В Люберцах задержаны киллер и пособник в убийстве директора лицея, совершенном 23 года назад, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. 10 октября 2002 года убийца расстрелял заслуженного учителя России члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса прямо на пороге учебного заведения. Учителю пытался помочь его коллега, но преступник выстрелил и в него, однако мужчина выжил.

Убийца также ранил еще одного свидетеля покушения, тот попытался оказать ему сопротивление. После этого злоумышленник сел в машину. За рулем находился его пособник, который помог ему скрыться. Спустя 23 года обоих задержали.

Подозреваемыми оказались Михаил Колосов и Андрей Гусев. Один из них являлся жителем Люберец, другой проживал в ДНР. Свидетель убийства Мениса уверенно опознал в одном из задержанных киллера, с которым он вступил в схватку 23 года назад.

По версии следствия, в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство директора лицея за $300. Спустя пять месяцев после расправы над Менисом заказчик сам погиб в аварии. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

