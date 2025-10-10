Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:52

В Татарстане следователи обнаружили жуткую находку

В Набережных Челнах нашли повешенное тело со связанными руками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах нашли повешенное тело мужчины со связанными руками, сообщает «Вечерняя Казань». По данным издания, погибшему было около 40 лет, он находился на территории производственной базы.

Мужчину обнаружил один из рабочих. По предварительным сведениям, руки погибшего были связаны за спиной, а тело подвешено на загрузочном шлюзе.

Правоохранители выявили признаки насильственной смерти. Проводится доследственная проверка, специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Ленинградской области россиянин убил знакомого во время застольного конфликта: преступник два раза ударил товарища ножом. От тела подозреваемый избавился с помощью заброшенного карьера рядом с деревней Остров. Спустя год останки обнаружили, что позволило следствию восстановить картину произошедшего.

До этого в Люберцах задержали киллера и его пособника, обвиняемых в убийстве директора лицея, совершенном 23 года назад. По версии следствия, заказчиком преступления выступил криминальный авторитет, предложивший за убийство заслуженного учителя России $300 (около 10 тысяч рублей). Свидетель опознал одного из задержанных как исполнителя.

