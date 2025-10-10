Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 21:53

Два несовершеннолетних самокатчика пострадали в ДТП в Москве

Водитель сбил двух детей на самокате на Коровинском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое несовершеннолетних на самокате пострадали в результате столкновения с автомобилем на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел на Коровинском шоссе.

В 17:30 мск возле Ангарских прудов произошло ДТП — столкновение автомобиля и самоката, — передает ведомство.

На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших детей уточняется.

Ранее сообщалось, что ГАИ в Москве с 11 по 13 октября проведет рейд «СИМ. Велосипедист» для профилактики нарушений среди самокатчиков и велосипедистов. В ходе предыдущего аналогичного мероприятия в конце августа было выявлено более 8,3 тыс. нарушений ПДД, с учетом 3558 административных протоколов, составленных на курьеров служб доставки.

Ранее стало известно, что подросток из Петербурга едва не лишился возможности ходить после аварии на электросамокате, когда попал под автомобиль. Врачи НИИ фтизиопульмонологии провели успешную операцию на шейном отделе позвоночника юноше, у которого был диагностирован разрыв межпозвонкового диска и нарушение проводниковой функции спинного мозга.

