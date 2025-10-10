ГАИ в Москве выйдет «поохотиться» на самокатчиков ГАИ в Москве проведет рейд по поиску нарушителей среди самокатчиков

Столичная Госавтоинспекция с 11 по 13 октября проведет специальный рейд «СИМ. Велосипедист», направленный на профилактику аварийности с участием велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе мероприятия инспекторы будут разъяснять правила передвижения на самокатах и велосипедах, а также важность использования защитной экипировки. Особое внимание уделят безопасности несовершеннолетних участников движения.

По данным ГИБДД, аналогичный рейд в конце августа выявил более 8,3 тысячи нарушений ПДД, из которых 3558 административных протоколов были составлены в отношении курьеров служб доставки.

Ранее в Домодедово 17-летний подросток, управлявший электросамокатом, погиб в результате столкновения с мусоровозом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.