Юный самокатчик погиб в страшной аварии В Домодедово подросток на самокате погиб в ДТП с мусоровозом

В Домодедово 17-летний подросток, управлявший электросамокатом, погиб в результате столкновения с мусоровозом, сообщает пресс-служба подмосковной полиции. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, несовершеннолетний, управляя электросамокатом, двигаясь по придомовой территории, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП 17-летний юноша погиб, — заявили в полиции.

Ранее в городе Волжском маршрутка наехала на девятилетнюю девочку, которая в этот момент пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. В результате полученных травм ребенок скончался. Правоохранительные органы рассматривают вопрос о заключении водителя под стражу.

Юрист Александр Митрюк заявил, что полный запрет использования самокатов в отдельных регионах России не устранит системные проблемы, а только вызовет недовольство граждан. Он призвал перейти от реактивных запретительных мер к проактивной работе. Для решения сложившейся ситуации юрист предложил организовать открытый диалог между регулирующими органами, компаниями по прокату самокатов и представителями общественности.