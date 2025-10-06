Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 21:24

Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате

В Петербурге подростку провели операцию на позвоночнике после аварии на самокате

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петербургские врачи НИИ фтизиопульмонологии провели операцию на позвоночнике подростка после аварии на электросамокате, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации канала, юноша едва не лишился способности ходить.

Подросток по имени Даниил попал под автомобиль на электросамокате. Сначала его доставили в больницу Раухфуса, где медики диагностировали разрыв межпозвонкового диска и нарушение проводниковой функции спинного мозга. Затем подростка перевезли в НИИ для дальнейшего лечения, отметили авторы.

Операция на шейном отделе позвоночника юноши прошла удачно, после нее пациент начал постепенно вставать и шевелить руками. Авторы канала утверждают, что Даниилу может потребоваться еще одна операция. Однако прогноз на выздоровление благоприятный, юноша сможет вернуться к активной жизни.

Ранее в Домодедово 17-летний подросток, управлявший электросамокатом, погиб в результате столкновения с мусоровозом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи для уточнения всех обстоятельств трагедии.

