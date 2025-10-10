Что сейчас с девочкой, которую отец выкинул из окна, что говорят о ее семье

За жизнь девочки, которую неадекватный отец выбросил из окна многоэтажки в Уфе, продолжают бороться врачи. Нерадивого родителя тем временем доставили в суд. По данным СМИ, он стоял на учете в психбольнице, однако соседи не замечали в его поведении ничего необычного. Новые детали трагичной истории из Башкортостана — в материале NEWS.ru.

Что о состоянии потерпевшей девочки говорят врачи

Состояние выброшенной из окна девочки удалось стабилизировать, сообщили в Минздраве Башкортостана. Тем не менее на данный момент она находится «в крайне тяжелом состоянии».

Как рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, врачи провели уже три консультации со специалистами из федеральных медицинских центров. В планах еще два консилиума с коллегами из РДКБ имени Пирогова и НИИ имени Рошаля.

У ребенка диагностировали множественные травмы и переломы и направили сразу в реанимационное отделение детской больницы № 17, минуя приемный покой. Операция продлилась два часа. Известно, что в ней были задействованы нейрохирурги.

Как накажут отца, который выбросил дочь из окна

34-летнего Андрея, отца пострадавшей девочки, доставили в Орджоникидзевский районный суд Уфы, где ему избрали меру пресечения в виде ареста. Он пробудет под стражей до 9 декабря.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Результаты расследования держит на контроле прокуратура республики.

Как писали СМИ, обвиняемый вел себя неадекватно. В частности, на суде он дрожал, корчил рожи и показывал присутствующим средний палец. При этом медосвидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения дало отрицательный результат. Во время допроса уфимец отказался давать показания и не пошел на контакт со следствием. Он также не раскаялся в содеянном.

Почему отец выкинул трехлетнюю дочь из окна

Инцидент произошел утром 9 октября радом с домом 11/3 по улице Ульяновых в историческом районе Уфы — Черниковке. На кадрах с места происшествия видна разгромленная квартира семьи.

«С семи утра я начала звонить в полицию из-за шума — сосед крушил все в квартире, я слышала плач ребенка. Полиция не приехала», — рассказывала очевидица произошедшего.

Часть вещей была выброшена из окна прямо на улицу: телевизор, бумаги, коробки, коляска и прочее. При этом окна квартиры были разбиты. Часть предметов быта застряла на ветках деревьев, не долетев до земли. Под горячую руку уфимца попала и его собственная дочь: он поднял девочку и выбросил ее из окна, как вещи до этого.

Одна из местных жительниц рассказала aif.ru, что девочку подобрали соседи, после чего вызвали скорую. На лавочке по соседству тем временем сидели пожилые женщины, которые плакали и жалели ребенка.

«Мусор он выбросил из дома, мужик. Ребенка вместе выбросил, а сам не выбросился. Живой, наверное, гад. Самому башку его разбить и выбросить. Он все кучей выбросил, как он сумел, не знаю. Кто его знает, как он бросал. Но ребенка выбросил тоже», — возмущалась соседка.

Где в момент преступления была мать девочки

Матери в момент совершения преступления в квартире не было. Вместе с другим ребенком она находилась в Калининградской области, где шестилетний сын супругов проходит лечение — у мальчика проблемы с суставами, сообщили в правоохранительных органах.

Сразу после трагедии ей сообщили о случившемся, после чего она вылетела домой. Медицинские власти Башкортостана пообещали оказать психологическую помощь ей и брату пострадавшей девочки.

Что говорят о семье потерпевшей девочки

Известно, что мать пострадавшей девочки работает преподавателем английского языка, отец — электриком в вузе, а бабушка — воспитателем в детском саду. Соседи отзываются о семье преимущественно в положительном ключе, но близко с ней не общаются.

«При встрече они всегда здороваются. Андрей всегда был приветлив. Никаких психических отклонений я не замечала и в состоянии алкогольного опьянения его не видела. На днях услышала плач девочки, но предположила, что она просто капризничала», — рассказала одна из соседок.

Тем временем другая жительница дома утверждает, что Андрей все-таки злоупотреблял алкоголем. А третья соседка утверждает, что жильцы дома «постоянно жаловались в полицию на мужчину».

По данным прессы, отец семейства имел проблемы с психикой и в прошлом стоял на учете в психдиспансере. Как пишет «ЧП НТВ», свой поступок отец объяснил нервным срывом: ребенок, мол, требовал слишком много внимания.

«С их семьей я близко не знакома, но знаю, что мужчина давно состоял на учете в психиатрии. Он ни разу не проявлял агрессии по отношению к соседям, конфликтов вроде не было», — поделилась очевидица произошедшего.

Какой диагноз поставила психиатр отцу, выбросившему дочь из окна

У отца пострадавшей девочки наблюдаются симптомы острого психотического расстройства, считает нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, при развитии психоза для совершения опасных действий человеку не требуется никаких дополнительных провоцирующих факторов.

«Почему уфимец выкинул свою дочь из окна? Так выглядит психоз. Острое бредовое расстройство. Человек себе не принадлежит, в таком состоянии он может поджечь квартиру и выкидывать вещи из окна», — высказался врач.

Он добавил, что подобные состояния относятся к сфере неотложной психиатрии и представляют прямую угрозу как для самого больного, так и для окружающих.

