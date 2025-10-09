Мертвый юный матрос и выкинутая с четвертого этажа малышка: главные ЧП дня

В Уфе отец выкинул в окно трехлетнюю девочку, в Перми 19-летний матрос утонул в Каме, в Омске мальчику в голову вонзился болт от детского аттракциона — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Отец вышвырнул дочь в окно

Утром 9 октября пресс-служба прокуратуры Башкирии опубликовала репортаж из разгромленной квартиры молодой семьи. Дома были разбросаны все вещи, еще часть из них валялась под окнами квартиры. Выяснилось, что вместе с хламом с четвертого этажа жилого дома отец выбросил трехлетнюю дочь.

«Сегодня утром около 09:00 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по ул. Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. В крайне тяжелом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в прокуратуре.

Местная жительница рассказала, что ребенка подобрали соседи, после чего вызвали скорую. Мать вместе со старшим сыном вылетели из Калининграда, где мальчик проходил лечение.

Спасатели МЧС Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Матрос утонул в 19 лет

В Перми в реке Каме утонул 19-летний матрос Артем Пашуев. После завершения вахты на дноуглубительном судне «Камский-429» он решил вплавь добраться до берега, но дистанция оказалась для него непосильной, и он утонул.

Друзья полагают, что юноша хотел снять контент для соцсетей, но по пути к берегу его свело судорогой из-за холодной воды. Прибывшие на место спасатели были уже бессильны.

Сестра и родители настаивают на том, что Артем упал в воду, потому что споткнулся, а на воде ему не за что было зацепиться. Также, по их словам, на судне не было спасательных кругов.

Ребенку в голову вонзился болт

Железный болт пробил голову мальчику, который упал с тарзанки в развлекательном центре Омска. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как мальчик в крови сидит на полу, а рядом ему оказывают первую помощь.

Представители развлекательного центра Banana Park обвинили в случившемся ребенка и родителей. По мнению персонала, он не соблюдал технику безопасности. В региональном СК сообщили о проведении доследственной проверки.

«В одном из развлекательных центров города Омска ребенок получил телесные повреждения. Сообщается, что из-за неприкрученной веревки ребенок упал с одного из аттракционов и получил травму», — рассказали в ведомстве.

