Врачи раскрыли состояние выброшенной отцом из окна девочки

Состояния трехлетней девочки, которую отец сбросил с высоты в Уфе, удалось стабилизировать, заявил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его информации, медицинскими специалистами был проведен консилиум.

На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке было проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля, — сказал министр.

Происшествие случилось утром 9 октября на улице Ульяновых. Согласно предварительной информации следствия, 34-летний отец, состоявший на учете у психиатра, сбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии и прооперирована. Подозреваемый задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Нарколог и психиатр Василий Шуров в комментарии для NEWS.ru сообщил, что у жителя Уфы, сбросившего трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, выявлены признаки острого психотического расстройства. По его словам, при развитии психоза человек способен совершать опасные действия без влияния дополнительных провоцирующих обстоятельств.