10 октября 2025 в 13:09

Врачи раскрыли состояние выброшенной отцом из окна девочки

Минздрав Башкирии: состояние сброшенной отцом из окна девочки стабилизировано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояния трехлетней девочки, которую отец сбросил с высоты в Уфе, удалось стабилизировать, заявил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его информации, медицинскими специалистами был проведен консилиум.

На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке было проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля, — сказал министр.

Происшествие случилось утром 9 октября на улице Ульяновых. Согласно предварительной информации следствия, 34-летний отец, состоявший на учете у психиатра, сбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии и прооперирована. Подозреваемый задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Нарколог и психиатр Василий Шуров в комментарии для NEWS.ru сообщил, что у жителя Уфы, сбросившего трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, выявлены признаки острого психотического расстройства. По его словам, при развитии психоза человек способен совершать опасные действия без влияния дополнительных провоцирующих обстоятельств.

Уфа
врачи
дети
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
