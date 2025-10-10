Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение

Выбросившему из окна четвертого этажа трехлетнюю дочь жителю Уфы предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Башкирии Евгений Каневский. Мужчину арестовали, ему назначены психолого-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы.

Уфимцу, выбросившему из окна четвертого этажа свою дочь предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Медицинские освидетельствования на предмет нахождения фигуранта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения дали отрицательный результат, — сказал Каневский.

Во время допроса он отказался давать показания и не пошел на контакт со следствием.

Все произошло утром 9 октября на улице Ульяновых. Согласно предварительной информации следствия, 34-летний отец, состоявший на учете у психиатра, сбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии и прооперирована. Подозреваемый задержан, а позже арестован, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что состояния девочки удалось стабилизировать. По его информации, медицинскими специалистами был проведен консилиум.