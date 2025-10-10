В РФС озвучили состав сборной России в матче с командой из Ирана

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков начнет товарищеский матч против Ирана в основном составе российской национальной команды, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча состоится в пятницу на стадионе «Волгоград Арена», начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Вратарь Матвей Сафонов выйдет на поле с капитанской повязкой, говорится в сообщении.

Также на поле выйдут игроки Илья Вахания, Максим Осипенко, Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Данил Глебов, Антон Миранчук, Алексей Батраков, Зелимхан Бакаев и Дмитрий Воробьев.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил о проведении командой Валерия Карпина «непонятных» матчей в течение последних лет. Также бывший спортсмен охарактеризовал Иран в качестве нормального соперника для российской национальной команды.

Кроме того, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что работа с национальной командой и частным клубом отличается, как борщ и харчо, при этом отметив, что «и то и то вкусно». Специалист подчеркнул недопустимость сравнения данных видов тренерской деятельности.