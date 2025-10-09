«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу Мостовой: в последние несколько лет в играх сборной России нет никакого давления

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru заявил, что в последние несколько лет коллектив Валерия Карпина проводит «непонятные» встречи. Он также назвал Иран нормальным соперником для национальной команды.

Хорошо, конечно, что соперник нормальный. Другое дело, что в играх сборной России нет никакого давления. Без разницы, выиграешь или проиграешь. Уже играем три с лишним года с какими-то непонятными командами, устанавливаем какие-то рекорды. Иордания какая-то, которая почти сотая [в рейтинге ФИФА] приехала — чуть не проиграли, — заявил Мостовой.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив успешно прошел квалификацию и отобрался на Чемпионат мира-2026. Матч сборных России и Ирана состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена».

Ранее Карпин заявил, что не планирует довызывать новых игроков перед товарищескими матчами против Ирана и Боливии. Отвечая на вопросы в ходе тренировки команды в учебно-тренировочном центре «Новогорск», он отметил, что в настоящее время в списке числится 26 полевых игроков. Команду из-за травм покинули Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев. При этом тренер допустил, что из состава могут выбыть и другие.