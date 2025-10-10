«Будем реализовывать большие планы»: главные итоги встречи Путина и Алиева

Владимир Путин и Ильхам Алиев (слева) во время встречи в правительственной резиденции в Душанбе

9 октября в Таджикистане состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Эти переговоры, продлившиеся полтора часа и ставшие первыми для лидеров двух государств за прошедший год, дали мощный импульс развитию двусторонних отношений и наглядно продемонстрировали: никакие временные трудности не способны навредить союзу Москвы и Баку. О чем договорились Путин и Алиев, как их переговоры укрепили дружбу двух государств и что дальше — в материале NEWS.ru.

Какой получилась встреча Путина и Алиева в Душанбе

Встреча российского и азербайджанского лидеров в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе носила подчеркнуто дружественный и теплый характер. Перед официальной частью переговоров главы государств непринужденно пообщались, а после — перед неформальным саммитом с лидерами стран СНГ — тепло обнялись. При этом с остальными участниками мероприятия и Путин, и Алиев ограничились лишь официальными рукопожатиями.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru обратил внимание на значимость этого момента. «Личные отношения очень важны. То, что Владимир Владимирович умеет лично выстраивать отношения с другими лидерами и всегда уважителен ко всем — наш огромный дипломатический ресурс», — подчеркнул парламентарий.

В общей сложности двусторонние переговоры Путина и Алиева продолжались свыше полутора часов. Как позже отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за это время лидеры успели затронуть «все острые проблемы в позитивном ключе». Так, первым делом глава РФ посвятил азербайджанского коллегу в детали расследования крушения самолета авиакомпании AZAL, которое произошло в декабре 2024 года. Алиев в ответ поблагодарил Путина за то, что он держит ситуацию на личном контроле, и выразил уверенность в объективности следствия. После этого стороны подтвердили курс на всестороннее укрепление экономических связей.

Ильхам Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в правительственной резиденции Кохи Сомон Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Сенатор Владимир Джабаров отметил в беседе с NEWS.ru, что встреча двух президентов прошла очень продуктивно и в конструктивной обстановке. «Я полагаю, что она послужит началом преодоления возникшего на определенном этапе недопонимания. Стоит отметить, что как российская, так и азербайджанская стороны вели себя достойно и корректно на высшем уровне отношений», — подчеркнул политик.

Первые практические результаты встречи не заставили себя долго ждать. Уже утром 10 октября стало известно, что суд в Баку изменил меру пресечения руководителю редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых — его перевели из СИЗО под домашний арест. В России, в свою очередь, был освобожден экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев.

Какие общие интересы объединяют РФ и Азербайджан

На встрече в Душанбе Путин отметил, что сотрудничество Москвы и Баку продолжает развиваться, «несмотря на нюансы». «Наши интересы — взаимные интересы — совпадают, они очень близки, и прежде всего это касается торгово-экономических связей», — подчеркнул российский лидер. А 10 октября во время пресс-подхода по итогам своего визита в столицу Таджикистана глава РФ заявил: между Россией и Азербайджаном не было никакого «кризиса межгосударственных отношений».

«Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций. <…> Я очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше. Без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие планы, которые есть у обеих стран. И в логистике, и в промышленной кооперации», — добавил он.

Как считают эксперты, сегодня основной фокус российско-азербайджанских отношений сосредоточен вокруг Каспийского моря и развития международного транспортного коридора «Север — Юг». Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что Каспий — это стратегически важная точка.

«Именно по нему будут транспортироваться грузы. Каспий остается зоной безопасности и экономического развития, но может стать ареной геополитических игр. Каспий — выход к Астрахани, к Волге и дальше ко всему Поволжью, ключ к безопасности огромных территорий нашей страны. Запад продолжает попытки зайти в Каспий под любыми предлогами — это энергетика, экология, безопасность, судоходство. Нельзя их туда допускать. Ни мы, ни Азербайджан такого исхода не желаем, поэтому продолжаем выстраивать взаимовыгодные отношения, основанные на взаимоуважении», — отметил политолог.

Торговый порт в Баку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Милли Меджлиса от правящей партии «Новый Азербайджан» Айдын Мирзазаде подчеркнул: в открытии МТК «Север — Юг» заинтересованы не только Москва и Баку. «Интерес есть и у десятков других государств, которые получат благодаря этому маршруту большие возможности для доставки своей продукции на мировой рынок, а также смогут реализовать совместные проекты», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Схожего мнения придерживается и коллега Мирзазаде — депутат азербайджанского парламента, член редколлегии журнала «Стратегический анализ» Расим Мусабеков. Он напомнил, что торгово-экономические связи России «в западном направлении» оказались прерваны — поэтому Москва нуждается в прямом железнодорожном выходе на Иран и далее к государствам Персидского залива. Есть грузы, которые доставлять автомобилями невозможно — например, уголь, минеральные удобрения, лес, заметил депутат.

«Все это должно возиться колоссальными поездами из сотни вагонов. Для этого нужен железнодорожный маршрут через Азербайджан. „Север — Юг“, безусловно, очень нужный коридор и для России, и для государств, с которыми Москва поддерживает торгово-экономические отношения. Азербайджан как транзитное государство будет извлекать определенную выгоду. Но в первую очередь это нужно России», — считает эксперт.

По его словам, «любые большие проекты нуждаются в хорошем политическом сопровождении». «Между странами должны быть доверительные отношения. Думаю, что восстановление этих отношений, конечно же, поможет продвинуть и проект „Север — Юг“. Во всяком случае, на следующей неделе ожидается визит вице-премьера российского правительства Алексея Оверчука для того, чтобы был дан старт определенным работам — Иран на своей территории наконец-то запустил работу восстановления участка Решт — Астара», — подчеркнул Мусабеков в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Россия и Азербайджан идут рука об руку

Еще в феврале 2025 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность, что любые попытки навредить отношениям РФ и Азербайджана потерпят фиаско.

«Очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, между странами, у которых такая совместная история, такая зона ответственности, в том числе региональная, и такие перспективы развития, — это все обречено на провал», — сказала дипломат.

Джабаров считает, что Россия и Азербайджан «обречены идти вместе, рука об руку».

«Азербайджан — наш сосед и важный партнёр в развитии торгово-экономических отношений. Россию и Азербайджан связывает общая история — мы долгое время жили в одном государстве. Наши отношения оставались прекрасными и после распада Советского Союза, и Азербайджан по-прежнему является членом Содружества Независимых Государств», — сказал сенатор.

Депутат Мирзазаде в свою очередь подчеркнул: между Россией и Азербайджаном как существовали, так и продолжат существовать хорошие добрососедские отношения.

«Баку и Москва продолжают идти по дорожным картам, которые ранее были утверждены главами государств. Речь идет о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, которые с каждым днем развиваются все больше. Переговоры Путина и Алиева дадут еще больший толчок для развития партнерства во многих сферах», — выразил уверенность политик.

