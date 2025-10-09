«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев встретились 9 октября в Душанбе. Переговоры в столице Таджикистана продлились более полутора часов и стали первой полноценной встречей глав двух государств за прошедший год. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, этот диалог доказал стремление Москвы и Баку к дальнейшему развитию отношений. Что обсуждали Путин и Алиев и как их встреча укрепит связи двух государств — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры Путина и Алиева

Встреча Путина и Алиева в правительственной резиденции Кохи Сомон началась с неформальной беседы и обмена рукопожатиями на фоне государственных флагов России и Азербайджана. После этого лидеры приступили к официальной части переговоров.

Глава РФ предложил начать беседу с обсуждения ситуации с самолетом авиакомпании AZAL, который потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане в декабре 2024 года. Российский лидер выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что катастрофа была тщательно расследована.

По словам Путина, причины крушения связаны в том числе с нахождением украинского беспилотника в небе в момент происшествия: на БПЛА среагировали системы ПВО, которые ударили по дрону и взорвались рядом с лайнером. При этом самолет задели не поражающие элементы, а, скорее всего, обломки ракет. Путин заметил, что экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, однако пилоты приняли решение уйти в аэропорт базирования.

Алиев поблагодарил коллегу за объективное расследование причин крушения. Азербайджанский лидер также выразил признательность Путину за то, что он лично контролирует ход следствия.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что Путин, подробно обсудив с азербайджанским коллегой трагедию с самолетом AZAL, в очередной раз продемонстрировал: честность — это лучшая политика.

«Надо сказать, что отношения наших стран осложнились именно после [катастрофы]. Таким образом, президент признал, что наша вина тоже есть. Говорю „тоже“, потому что основой этой катастрофы были действия Украины. Я верю, что Азербайджан также хочет развивать добрососедские отношения с Россией и что мы вместе будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул парламентарий.

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев Фото: president.az

Что еще Путин и Алиев обсуждали в Душанбе

Встреча Путина и Алиева продолжилась обсуждением широкой повестки двусторонних отношений. Глава РФ заявил о развитии торгово-экономических связей Москвы и Баку, «несмотря на нюансы».

«Россия будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась. <…> Наши взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки», — добавил российский лидер.

Алиев подтвердил, что в этом году отношения России и Азербайджана развивались стабильно и без откатов.

«Те дорожные карты, которые мы с вами утвердили, успешно реализуются», — подчеркнул он.

Глава Азербайджана напомнил, что недавно состоялось заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии, где обсуждался широкий спектр тем, включая торгово-экономические вопросы. В беседе с Путиным Алиев выразил уверенность, что «месседжи», которые президенты направляют сегодня обществам двух стран, будут восприняты позитивно.

Как будут развиваться отношения России и Азербайджана

Депутат Госдумы Николай Будуев в разговоре с NEWS.ru назвал переговоры лидеров России и Азербайджана в Таджикистане конструктивными. По мнению парламентария, главы государств продемонстрировали, что они заинтересованы в урегулировании накопившихся вопросов.

«Диалог лидеров двух крупных игроков Каспийского региона — России и Азербайджана — очень важен для реализации крупных логистических коридоров в направлении „Север — Юг“. Видно, что заинтересованность в налаживании экономических и политических отношений есть у обеих сторон», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев перед неформальным ужином глав государств СНГ в Душанбе

Схожего мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с NEWS.ru она заметила, что диалог Путина и Алиева в Душанбе наглядно показал стремление России и Азербайджана к продуктивному сотрудничеству.

«Эта встреча не могла не состояться, так как было несколько спорных вопросов, которые необходимо обговорить. Данные переговоры — это сигнал двух стран, что мы не желаем никаких разногласий, в том числе сигнал обществу, чтобы обстановка не нагнеталась. Надеюсь и верю, что Азербайджан останется нашим стратегическим партнером, как мы называем тех, кто является нашими друзьями», — резюмировала депутат.

